衆院選の投票が始まり、午前11時時点の投票率は東海3県いずれも前回を下回っています。 【写真を見る】衆院選の投票始まる投票率は東海3県いずれも前回を下回る（午前11時時点） 名古屋市天白区の投票所でも、午前7時から投票が始まっています。 今回の衆院選は、消費税減税をはじめとする経済対策などが争点となり東海3県の25の小選挙区に102人が立候補しています。 投票率は午前11時時点で愛知県で9.11%（ｰ1.98ポイント）