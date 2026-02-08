アイドルグループ「７限目のフルール」（ナナフル）の２年生メンバー・宮下裕萌。東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で行われたインタビューでは、ふんわりとした落ち着いた雰囲気で、ファンとの一体感の中で成長してきた自身の軌跡をゆっくりと振り返ってくれた。３年生の卒業を前に見つめ直す想いとは。（「推し面」取材班）「私たちのグループの強みは…３年間限定っていうところ。だからこそ、本当に青春が詰まってるし