若手ダンサーの登竜門、第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイス・ローザンヌのボーリュー劇場で行われ、米国在住の佐居勇星さん（１５）が５位に入賞した。韓国在住で日本国籍を持つ廉茶然（ヨムダヨン）さん（１７）は２位に入った。第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの９人の審査員の一人で、かつてスイスのバーセル劇場バレエ団でプリンシパルを務めた中野綾子さんは今回の大会について、「非常