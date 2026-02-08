関東地方は各地できのうから雪が降り続き、東京都心でも5センチの積雪が観測されています。きのうからの雪で、午前11時現在、12センチの積雪が観測されている栃木県宇都宮市。市の中心部では、朝から住民が雪かきに追われていました。地元の住民「（雪かきは）3回目。降ってきますね、参った」関東では、ほかにも午前11時現在、▼茨城県水戸市で6センチ、さいたま市で6センチ、千葉市で5センチ、東京都心でも5センチの積雪を観測し