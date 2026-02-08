県北部では強い寒気の影響で、9日明け方にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害などに注意してください。県内には上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。このため、県北部では9日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり平地でも大雪のおそれがあります。三好市西祖谷では8日午前9時までに2センチの積雪を観測しています。9日午前0時までの12