俳優の加藤ローサ（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。次男が誕生日を迎えたことを報告し、お祝いした様子を公開した。【写真】「もう12歳!?」加藤ローサが公開した次男誕生日の“お祝いショット”「昨日は次男の誕生日でした〜」とつづり、2枚の写真をアップ。「仕事だったので、帰宅後バタバタで買い出しへ行ってパーティの準備を」とお祝いしたことを明かし、誕生日ケーキや“HAPPY BIRTHDAY”のカチューシャをつけた