元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（38）が8日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪、フィギュアスケートのみどころを語った。明日、決勝が行われるフィギュア団体。予選を終えて日本は首位のアメリカに5点差で2位につけている。今シーズンをもって現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は団体予選でSPを披露。「もちろん金メダルに1番近いんじゃないか