歌手で俳優の井上芳雄が７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。歌手で女優の妻・知念里奈と前夫との間に生まれた長男との関係について語った。井上は２０１６年に知念と結婚したが、再婚の知念には１０歳になる男の子がいた。長男は現在２０歳となり、２人との間に誕生した７歳の次男との家族４人となっている。井上は知念との結婚当時を回想し、「自分がパパになれるかもしれないと思って。想像だにしなかったじ