首都圏では雪による路面凍結の影響で、交通事故が相次いでいます。8日午前4時半ごろ東京・中央区の築地大橋では、タクシーと乗用車が衝突し、その事故処理をしていたパトカーに別の車が突っ込みました。築地大橋では他にも3件の事故があり、警察官を含む6人がけがをしました。また、新宿区の山手通りでは車2台がスリップ事故を起こし、そこに後続のバスが突っ込みました。付近の山手通りでは他にもスリップ事故があり、合わせて8台