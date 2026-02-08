栄養豊富なブロッコリーですが、食べ過ぎると消化器系に負担をかけたり、甲状腺機能に影響を与えたりする可能性があります。健康効果を得るためには、適切な量を守ることが大切です。本記事では、ブロッコリーがもたらす健康効果から、食べ過ぎによるリスク、1日あたりの推奨量まで、科学的根拠に基づいて詳しくお伝えします。適量を意識して、安心して取り入れていきましょう。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄