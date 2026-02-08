「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」は、35mmフルサイズセンサーに対応した、ニコンZマウント用の標準ズームレンズである。 24mmから105mmまでの幅広いズームレンジを備えながら小型・軽量にまとめられており、さらに最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロにも対応する。日常的なスナップからネイチャーやテーブルフォトでの近接撮影まで、1本でこなせる実用性の高いレンズだ。 サイズ感 外形