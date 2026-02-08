「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43Z670R（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）3位REGZA55Z870N（TVS REGZA）4位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）5位REGZA50Z670R（TVS REGZA）6位REGZA43M550R（TVS REGZA）7位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）8位43P7K43P7K（TCL Corpor