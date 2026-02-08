現地２月７日に行なわれたプレミアリーグ第25節で、首位のアーセナルは８位のサンダーランドとホームで対戦した。先制点を奪ったのは、今季からアーセナルでプレーする27歳司令塔のマルティン・スビメンディ。42分、敵陣のペナ角左でレアンドロ・トロサールの落としを右足ダイレクトで叩く。地を這う鋭いグラウンダーのシュートをゴール左下に突き刺した。試合を中継した『U-NEXT フットボール』の公式Xが得点シーンを公開す