卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は7日、中国・海口市で男子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング20位の戸上隼輔（井村屋グループ）が同2位の林詩棟（中国）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利を収め、ベスト4進出を決めた。世界2位の強敵にリードを許す展開から、驚異的な粘りで逆転劇を演じた戸上。この試合は中国メディアでも大きく報じられており、注目を集めている。 ■準決勝は日本人