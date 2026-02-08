厳しい冷え込みとなる中、県内でも各地に、「大雪警報」が発令されています。このあとも、強い寒気の影響で大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。8日朝の県内は雪が降っているところが多く、厳しい寒さとなっています。現在、県中部と東部、北部に「大雪警報」が発令されています。8日夜にかけて大雪に警戒してください。交通機関への影響です。JR山口線の宮野～益田駅間は午後以降、終日運転取りやめとなっています。（