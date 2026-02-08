2026年1月29日、香港メディアの香港01は、日本人が日常的に白米を摂取しながら低い肥満率を維持している要因について、複数の専門家が分析した内容を報じた。記事は、台湾の無添加食品ブランド創設者である陸巧因（ルー・チャオイン）氏の見解として、小さな茶碗と多様な小皿を組み合わせる配膳方法によって視覚的に「十分な量がある」と脳に認識させることで、物理的な摂取量を抑えつつも高い満足感を得て、結果として過食を防い