この記事をまとめると ■ジムニーノマド（2型）の納期に関する抽選を受付中だ ■マイナーチェンジによってエクステリアやオプションに変更が入った ■1型オーナーにとっては見逃せない改良点も少なくない ジムニーノマドの抽選を絶賛受付中 発表からわずか4日で受注停止に至ったという、ある意味伝説を残したジムニー5ドアことジムニーノマド。業界内でも「納期が長いことはたまにあるけど、受注停止が数日で終わるなんて聞いた