IT関連機器などを手がける東プレ（東京都中央区）は、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズとコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の予約受付を、2026年2月6日〜3月6日までの期間、全国の家電量販店およびインターネット通販などで行う。発送は3月下旬から順次の予定。ゴールドカラーの「百式モデル」など4モデル静電容量無接点方式を採用した「GX1 Plus」をベースに、「