東京・中央区の築地大橋で、パトカーを含む車7台が関係する事故が相次ぎ、6人がけがをしました。きょう午前4時半ごろ、中央区の築地大橋で乗用車とタクシーがスリップして衝突し、事故処理のため現場にいたパトカーに、イタリアの高級スポーツカー「ランボルギーニ」が突っ込みました。警視庁によりますと、パトカーに乗っていた男性警察官2人が首や腰の骨を折る重傷で、「ランボルギーニ」の助手席の女性もけがをしたということで