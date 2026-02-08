【全国の天気】北日本から西日本の日本海側は雪が強まり、猛吹雪になる所があるでしょう。ふだん雪の降らない太平洋側も寒気が強いため、雪の降る所があり、大雪に注意が必要です。【全国の予想最高気温】全国的に厳しい寒さで、北日本は一日を通して氷点下の真冬日に、関東から九州にかけても5℃前後の見込みです。【全国の週間予報】大阪から那覇です。9日の西日本は、回復して晴れるでしょう。建国記念の日は、広く雨が降りそう