東京・明治座で開幕した「氷川きよし特別公演」に出演中の歌手・氷川きよしさんが、自身のインスタグラムで舞台のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 氷川きよし 】舞台オフショット公開「ユーモア溢れる笑いの絶えない1日を目指して！！！」想い綴る自身４年ぶりとなる明治座公演は、第一部では自身のヒット曲「白雲の城」を題材に戦国時代の物語を披露。第二部では敬愛する美空ひばりさん、北島三郎さんの歌も