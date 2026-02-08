衆議院選挙の投票日の8日、熊本県内では寒波の影響で朝から雪が降っています。天草市と苓北町には暴風雪警報が出されています。県内では阿蘇市と高森町で最低気温が氷点下5.9℃を記録するなど、厳しい冷え込みとなりました。熊本市では雪が舞う中、有権者が投票所を訪れ1票を投じていました。 午前10時現在の県内の推定投票率は3.52％となっています。 一方、県内では有権者の約24％に当たる33万4318人が7日までに期日前投票