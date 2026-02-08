6日、都内で『トムとジェリー バースデー記念ファンイベント』が開催され、タリーズコーヒーが18日から展開する「トムとジェリー」とのコラボレーション商品がお披露目された。同シリーズとのコラボは2020年から続いており、これまでもかわいさと完成度の高さで話題を集めてきた。今回もコラボが発表されると、SNSでは「可愛すぎる！」「毎回完成度高すぎ…」「すぐに無くなりそうなくらい可愛い…！」などのコメントが相次いで