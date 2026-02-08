タイで8日、下院議会の総選挙が行われています。単独過半数に至る政党はないとみられ、選挙後の連立の行方が焦点です。タイでは8日、定数500の議席を争う下院で総選挙が行われ、即日開票されます。今回の選挙は三つどもえの戦いと言われていて、選挙前に与党だった保守派の「タイの誇り党」が、カンボジアとの軍事衝突で高まった愛国心の受け皿になり、支持を拡大しています。一方で「国民党」は、一部の層に富が集中する現状に変