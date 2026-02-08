阪神は8日、豊田寛外野手（28）が7日に沖縄県内の病院を受診し、「右手首骨折」と診断されたことを発表した。本日中に帰阪する予定。豊田は前日の7日に行われたシート打撃で右手首付近に死球を受け、患部をアイシングしながら球場を後にしていた。昨季は自己最多の33試合に出場し、代打での打率も・350をマーク。「左翼の定位置取り」を狙っていた28歳が痛恨の離脱となった。