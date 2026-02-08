Image: JLab エイプリルフールには早すぎるヘッドホン、それがJLabが新たに発表した「JLab Blue XL」。名前にXLと着く通り、非常に大きいんです。いや、さすがに大きすぎる！AI生成画像ネタかな？と初見で思ったものの、この画像は公式画像。リアルプロダクトです。首にかけちゃうとこんな感じ。 Image: JLab