衆議院選挙は8日が投票日です。福岡県内でも投票が始まりました。投票所のひとつ・福岡市中央区の高宮小学校では、8日午前7時から投票が始まり有権者が一票を投じていました。今回の衆院選では物価高対策としての消費税減税のあり方や財源などをめぐって論戦が繰り広げられています。8日は、県内各地で雪が降り、最低気温が氷点下となる中、投票率は午前10時時点で3.05％と、前回の衆院選を2.39ポイント下回っています。期日前投票