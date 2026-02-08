大宮MF山本桜大は今季から期限付きで加入したRB大宮アルディージャのMF山本桜大が新天地デビュー戦で挨拶代わりの豪快なミドルシュートを叩き込んだ。ファンからは「ガチスーパー」と大きな反響を呼んでいる。山本は柏レイソル育成組織出身の21歳。2023年シーズンには高卒1年目のルーキーとしてJ1リーグ開幕戦に出場するなど10代の頃から将来を嘱望されていた。24年は栃木SC、昨季はレノファ山口、そして今季は大宮へ育成型期