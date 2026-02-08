鹿島は前半41分にMF三竿健斗が一発退場したJ1リーグ昨季王者の鹿島アントラーズは明治安田J1百年構想リーグEASTの開幕戦でFC東京に1-1からのPK戦で敗れ、勝ち点1からのスタートとなった。FW鈴木優磨は昨季から続くチームの課題について言及した。鹿島は敵地、味の素スタジアムに乗り込んでの開幕戦。雪が舞うなかで始まった一戦は前半41分、MF三竿健斗の一発退場を契機に大きく動いた。直後にMF遠藤渓太が直接FK決めてFC東京が