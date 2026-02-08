イスラエルの世界的に有名な総合研究センターであるワイツマン科学研究所の分子細胞生物学者らが、人間の寿命がどれくらい遺伝に影響されるかを推定するため、事故や感染症といった外的要因による死亡を除外した数理モデルを作成しました。1世紀以上にわたるデータを分析した結果、寿命の50％は遺伝的要因であると結論付けられています。Heritability of intrinsic human life span is about 50% when confounding factors are add