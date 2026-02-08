阪神は８日、豊田寛外野手が７日に沖縄県内の病院を受診した結果「右手首の骨折」と診断されたと発表した。８日中に帰阪する。若手やベテラン中心の具志川組で春季キャンプをスタートさせた豊田は、７日に宜野座で行われたシート打撃に参加。早川から右手首に死球を受け、早々にグラウンドを後にしていた。昨季は自己最多３３試合の出場で打率２割３分２厘、０本塁打、４打点。外野のレギュラー奪取を目指して鍛錬の日々を送