◆歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）中村七之助（４２）の奮闘ぶりに目を見張った。中村屋一門にとって大切な猿若祭が５０年目を迎え、兄・勘九郎（４４）と大作の初役に挑んでいる。七之助は４演目に出演。注目したのは夜の部「梅ごよみ」で主役の仇吉だ。芸者２人が色男を巡り意気地を張り合うのだが源氏名が「権兵衛名」と言われた意気な深川の辰巳芸者。江戸前の気風を吹かせるのが見せ場だ。序幕２場・隅