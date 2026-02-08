「報知プロ野球チャンネル」が７日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信。この日、初のライブＢＰに登板した新人投手３人に密着し、ドラフト１位・竹丸和幸投手のマウンドデビューをレポートしている。さらに、ドラフト２位・田和廉投手や同３位の山城京平投手の収穫と課題も徹底解説。現場のコーチや対戦した選手の生の声を取り上げ、その収穫や課題などを伝えている。