「スポーツ報知チャンネル」が７日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信した。２月１日に開催された別府大分毎日マラソンを回顧。２時間７分３秒で３位（日本人２位）に入った青学大の「シン・山の神」黒田朝日の強さの理由に迫った。さらに、同日行われた香川丸亀国際ハーフマラソンも振り返っており、大学陸上長距離界の話題が盛りだくさんの内容になっている。