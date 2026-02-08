■第54回 全日本実業団ハーフマラソン大会（8日、山口、維新みらいふスタジアム発着、21.0975?）【写真を見る】“降雪の中で激走” 不破聖衣来 初のハーフマラソンで1時間9分39秒で4位、樺沢和佳奈が1時間9分20秒で優勝全日本実業団ハーフマラソンが8日、山口で行われ、女子ハーフでは樺沢和佳奈（26、三井住友海上）が優勝、男子ハーフでは平山大雅（24、コニカミノルタ）がゴール前で逆転して優勝した。また、女子10?では山本有