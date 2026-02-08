強い冬型の気圧配置で、日本海側を中心に警報級の大雪となっています。鳥取と福井などで“顕著な大雪に関する情報”が発表されました。鳥取県も、けさ7時までの6時間に30センチの降雪を観測し、午前9時現在の積雪は鳥取48センチ、米子32センチなど、平野部も含めた広い範囲で大雪となっています。このため、県内の空港を発着する全便が欠航、鉄道やバスも運休や運転見合わせなどが相次いでいます。また、衆議院選挙の投票にも影響