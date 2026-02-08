「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）阪神の坂本誠志郎捕手が日本ハム・新庄剛志監督にあいさつし、グータッチをかわす場面があった。日本ハムの打撃練習中、一塁ファウルグラウンドで言葉をかわした新庄監督と坂本。最後はグータッチをかわして別れた。また藤川監督は日本ハムの山田コーチと会談。選手では日本ハムの島本や斎藤が古巣へのあいさつに出向くなど、首脳陣＆選手も関係が深い両球団