富山県内各地で大雪警報が出される中、衆議院選挙は、きょう投票が行われています。午前11時半現在の投票率は5.47パーセントとなっています。投票は午前7時から、県内合わせて384か所の投票所で行われています。このうち、富山市の奥田北公民館では、雪の中有権者が訪れていました。今回の衆院選には富山1区に4人、富山2区に2人、富山3区に4人の合わせて10人が立候補しています。午前11時半現在の投票率は5.47％で、前回2024