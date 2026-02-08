強い寒気が流れ込み岡山県北には大雪警報が出ています。 【写真を見る】岡山県北に大雪警報真庭市上長田で107センチ（午前10時現在の積雪） 冬型の気圧配置が強まり岡山県北部に大雪警報が出されています。県南部や香川県でも雪が降るところがある見込みで気象台はこのあとも大雪に警戒するよう呼びかけています。 またJRの各線では運転取りやめなどの影響が出ています。