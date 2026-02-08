昨夜（7日）、岡山市北区でマンションの1室を焼く火事があり、男性1人が死亡しました。 【写真を見る】【続報】岡山市北区蕃山町のマンションの一室で火災男性が死亡【岡山】 きのう午後7時20分ごろ岡山市北区蕃山町のマンションの1室から火が出ました。火は14階建てマンションの13階の1室を全焼、室内から男性1人が意識不明の状態で見つかり病院で死亡が確認されました。警察では死亡したのはこの1室に住む隈元政権さん（60）