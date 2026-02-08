JALペイメント・ポートが展開している「JAL NEOBANK」は、「外貨受取でマイルプレゼントキャンペーン」を2月2日から3月31日まで開催する。他の金融機関からJAL NEOBANKへの米ドル送金で、受取金額に応じて最大15万マイルと最大15万円を付与する。外貨即時決済サービスによる入金は対象外で、外貨即時決済サービスによる外貨の出金分は控除される。住信SBIネット銀行で開催中の「外貨まるっと移動キャンペーン」にエントリーする必