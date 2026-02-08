日本航空（JAL）は、東南アジア・南アジア行きを対象とした特別運賃を2月4日から3月26日まで販売する。設定路線とエコノミークラス往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は2月9日から4月24日まで、路線により異なる。変更や払い戻しはできない。予約クラスは「O」で、JALマイレージバンクへの積算では搭乗区間マイルの30％が貯まる。・東京発着ホーチミン・ハノイ（34,500円）、デリー（52,000