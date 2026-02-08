衆議院総選挙と県知事選挙は8日朝から投票が行われています。このうち山口市内の投票所でも朝から有権者が訪れ、意中の候補や政党に1票を投じていました。衆院選の県内3つの小選挙区には合わせて10人が、また県知事選挙には現職と新人合わせて3人が立候補しています。県選挙管理委員会によりますと、午前10時現在の衆院選の投票率は5.48％で、前回・2024年と比べ3.38ポイント下回っています。【前回は8.86％】また県知事選挙の投票