無念の2大会連続の棄権となった近藤心音(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月7日、スキーのフリースタイル女子スロープスタイル予選が行われ、近藤心音は直前に負ったケガのため無念の欠場となった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！近藤は5日の公式練習中に転倒。左膝を痛め、救急車で搬送されていた。そんな22歳は、競技会場に駆け付け、予選を見届けた後、フラ