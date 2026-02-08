近畿地方では、北部を中心に大雪となっていて、京都府南部に顕著な大雪に関する気象情報が発表されています。気象台は、京都府南丹市美山で８日午前１１時までの６時間に３５ｃｍの顕著な降雪を観測したとして「顕著な大雪に関する気象情報」を出しました。兵庫県豊岡市でも午前１１時に６７ｃｍの積雪を観測しています。近畿で９日朝までに降る雪の量は多い所で、北部と中部の山地で７０ｃｍ、中部の平地で４０ｃｍ、南部