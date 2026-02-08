きょう８日は、衆議院選挙の投開票日です。大阪府内の投票率は午前１１時時点で「８．５３％」と、前回より２．３ポイント下回っています。今回の衆院選は消費税減税を含む物価高対策や、社会保障改革などが争点になっています。大阪府選挙管理委員会によりますと、午前１１時時点で大阪府内の投票率は「８．５３％」と前回より２．３ポイント下回っています。また、大阪市内では知事選挙と市長選挙も同時に行なわれてい