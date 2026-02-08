あすにかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。きょうは特に強い寒気が上空に流れ込む影響で、北日本から東日本では日本海側を中心に、西日本では近畿から中国・四国を中心に雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本から西日本では、大雪や暴風雪による交通障害、高波に警戒してください。あすは午前中にかけて東北日本海側から山陰では雪が降る予想ですが、次第に天気は回復するでしょう。強い寒気は急速に過