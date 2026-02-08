巨人の則本昂大投手（３５）が８日、宮崎キャンプでブルペン入り。室内の木の花ドームで１１２球を投げ込んだ。楽天からＦＡ移籍して新天地では先発として期待される。キャンプでは初日から連日ブルペン入りして投げ込み。この日はセットポジションでの投球も増やして実戦をイメージした。