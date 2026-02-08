巨人の山崎伊織投手（２７）が８日、宮崎キャンプでブルペン入り。室内の木の花ドームで１０６球を投げ込んだ。山崎、戸郷、則本、田中将、ウィットリーと５人が並んで投げる豪華な一幕もあった。昨年はチーム最多の１１勝を挙げ、今季も先発の軸として期待される。