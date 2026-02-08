サッカーのフランス１部ルアーブルの日本代表ＤＦ瀬古歩夢（２５）が数週間離脱する見込みとなったと、７日までに地元メディアが報じた。１月３０日のランス戦（０●１）で肋骨を負傷。「ＰａｒｉｓＮｏｒｍａｎｄｉｅ」によると、ディガール監督は離脱について「少なくとも１５日くらい」と説明した。記事によると、８日のストラスブール戦だけでなく、１５日のトゥールーズ戦、２２日のナント戦も欠場する見込みだという。